Britse pers smult van Origi en het “mirakel” van Liverpool, Barcelona wordt net niet met de grond gelijk gemaakt: “Een fiasco”

Na de 3-0 uit de heenwedstrijd had niemand nog gedacht dat Liverpool zich zou kunnen plaatsen voor de finale van de Champions League. Maar mede dankzij twee doelpunten van Divock Origi walsten de Reds met 4-0 over Lionel Messi en FC Barcelona, goed voor de tweede finale op rij. In de Britse en Spaanse pers vloeide er bijzonder veel inkt over het “mirakel” van Liverpool.

“Het was overweldigend”, reageerde Liverpool-coach Jürgen Klopp na afloop. “We speelden tegen misschien wel het beste team van de wereld. Winnen van Barcelona is al moeilijk, maar we mochten ook geen tegendoelpunt slikken. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Dit is echt geweldig. Deze prestatie verdient een dikke tien. De kinderen liggen al in bed, toch? De jongens waren f*cking ongelooflijk. Geef me maar een boete als het moet, ik heb er geen ander woord voor (lacht).”

De emoties liepen dan ook hoog op, ook tijdens de partij. “Barcelona verdedigde goed bij de dingen die ze konden verwachten, dus we moesten soms onvoorspelbaar zijn. Ik zag de bal in het doel gaan (bij de tweede goal van Origi, red.), maar ik had helemaal niet gezien wie de hoekschop had genomen”, , aldus Klopp. “Ben Woodburn stond naast mij en vroeg wat er gebeurd was. Na de wedstrijd zag ik James Milner huilen op het veld. Dit betekent zo veel voor ons. Deze mix van kwaliteit en wilskracht is er eentje die ik nog nooit eerder heb gezien. We hebben laten zien dat alles mogelijk is in het voetbal.”

In de Britse pers (en ver daarbuiten) waren ze lyrisch over de ‘remontada’ van Liverpool. Vooral het woord “mirakel” was populair. Het werd gebruikt op de voorpagina’s van onder andere The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail, The Daily Mirror, A Bola en La Repubblica. The Guardian koos voor “buitenaards”.

Uitstekend rapport voor Origi

Uiteraard werden er door heel wat media punten uitgedeeld aan de spelers van Liverpool en Barcelona. Origi, die twee keer scoorde waaronder de beslissende vierde goal, kreeg daarbij een uitstekend rapport. Een overzicht:

The Guardian - 9/10

“Opnieuw de onwaarschijnlijke held. Gaf Liverpool hoop met een vroeg doelpunt, schakelde Barcelona uit met een laat doelpunt en vocht de hele wedstrijd lang.”

The Daily Mail - 9,5/10

“Deed alles wat Klopp van hem kon verwachten. Hield de bal goed bij, bewoog intelligent. Stond helemaal vrij bij het vierde doelpunt.”

The Daily Mirror - 10/10

“Gedeelde man van de wedstrijd met Wijnaldum. Leidde de voorlinie met kracht en techniek, scoorde het cruciale doelpunt.”

In L’Equipe kreeg Origi een 8/10, het meeste van alle Liverpool-spelers naast Jordan Henderson en Alisson Becker.

Wat met Barcelona?

In Spanje en Catalonië was er, uiteraard, een heel ander geluid te horen. Barcelona kreeg er de wind van voren nadat het een bonus van drie doelpunten uit handen gaf na een zwakke partij.

De krant Sport was er voor de wedstrijd op Anfield nog vrij zeker van dat Lionel Messi en co de finale zouden halen. Ze kopten “Nog 9 wedstrijden voor de treble” en zonden een video uit waarin trots gezegd werd dat er nog maar één stap te nemen is voor Barça om de Champions League te winnen.

De teleurstelling was nadien dus enorm. Sport pakte dan maar uit met een zware voorpagina met daarop de niets verhullende titel: “De grootste afgang in de geschiedenis”.

De krant deelde dan ook weinig punten uit aan de spelers van de Blaugrana. Doelman Marc-André Ter Stegen en de hele verdediging kreeg een 3, net als Luis Suarez. Lionel Messi en Arturo Vidal kwamen er nog oké vanaf met een 5, maar dat was niet het geval voor Ivan Rakitic en Philippe Coutinho. Die kregen allebei een dikke 0.

Rakitic: “Liet grote gaten in het middenveld waarvan Liverpool profiteerde”.

Coutinho: “Alsof hij er niet was. Ook de eerste wissel van de match”.

Ook in de andere Spaanse kranten werd de kritiek op Barcelona niet gespaard. “Een historisch fiasco” kopte Marca. “Schaamrood op de wangen”, klonk het bij Mundo Deportivo. Vooral trainer Ernesto Valverde moest het ontgelden, al besefte die zelf dat het er voor hem mogelijk slecht uitziet.

“Ik weet niet of er iets gaat gebeuren”, zei Valverde na afloop. “De trainer draagt wel de verantwoordelijkheid. Het is heel pijnlijk voor ons, zeker na wat ons vorig jaar overkwam. Het is extreem pijnlijk dat zoiets twee jaar achter elkaar gebeurt.”