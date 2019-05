Staking in gevangenissen houdt aan: slechts kwart cipiers aanwezig tijdens ochtendshift

Bij de start van de ochtendshift in de Vlaamse gevangenissen was woensdag 26,27 procent van de cipiers aanwezig. Dat laat Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen, woensdagochtend weten.

In de gevangenissen van Brugge (10,11 procent), Hasselt (18,97), Leuven Centraal (17,65), Leuven Hulp (10,53), Oudenaarde (22,22), Sint-Gillis (10,26), Tongeren (20) ligt de bezetting zelfs onder de 25 procent. In de andere gevangenissen is minder dan 50 procent van het geüniformeerd personeel aanwezig: Antwerpen (44,74 procent), Beveren (32,26), Dendermonde (31,25), Gent (43,33), Hoogstraten (26,67), Ieper (40), Merksplas (42,86), Turnhout (26,92) en Wortel (48). Afgelopen nacht waren 38 politieagenten aanwezig, woesdagochtend zijn er dat 85.

In de gevangenissen is sinds maandagavond een stakingsactie aan de gang, die doorgaat tot woensdagavond. Vakbonden ACV en ABVV voeren actie om te protesteren tegen het personeelstekort, de overbevolking en andere problemen.