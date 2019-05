Ruim kwart minder nieuwe dieselwagens ingeschreven in België tijdens eerste kwart 2019

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zijn in België 46.146 nieuwe dieselwagens ingeschreven. Het gaat om een daling met 25,9 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018. Dat blijkt woensdag uit cijfers van ACEA, de koepel van Europese autobouwers. In de Europese Unie daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe dieselwagens met 17,9 procent, tot bijna 1,29 miljoen.

Het aandeel dieselwagens bij de inschrijvingen van nieuwe voertuigen kwam tijdens het eerste kwartaal in de Europese Unie uit op nog 32,2 procent, een daling met bijna 6 punten ten opzichte van een jaar eerder. De benzinewagens waren goed voor 59,3 procent, waar dat een jaar eerder nog 55,5 procent was.

Het aantal inschrijvingen van volledig elektrische wagens steeg in de EU met ruim 84 procent tot 61.789, waarmee ze goed zijn voor een aandeel van 2,5 procent van het totale aantal inschrijvingen van nieuwe wagens. In België was er een stijging met 140 procent van de inschrijvingen van volledig elektrische wagens, tot 2.196 stuks.

Met uitzondering van Duitsland steeg de vraag naar benzinewagens in de vijf grootste Europese markten, met de grootste stijging in Italië (+21,6 procent). De vraag naar dieselwagens nam af in de meeste Europese lidstaten, met uitzondering van Duitsland, Estland, Letland en Litouwen.