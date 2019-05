Minstens acht doden bij bomontploffing in Pakistan

Bij een bomontploffing in Lahore nabij één van de meest prominente islamitische Sufi-schrijnen van Pakistan zijn woensdag minstens acht mensen omgekomen en 24 anderen gewond geraakt, zo hebben functionarissen gezegd.

De aanslag gebeurde aan één van de ingangen van het Data Darbar-schrijn, zegt het lokale politiehoofd Arif Nawaz Khan. De bom ging af bij een patrouillevoertuig van de politie. Volgens provinciaal gezondheidsminister Mian Aslam Iqbal is het nog niet geweten of een kamikaze zichzelf in de lucht heeft geblazen dan wel of een springtuig is afgegaan.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn er minstens vijf politieagenten, aldus Khan. De meeste gewonden vertoeven in kritieke toestand, zodat de balans nog kan verzwaren.

Elle dag bezoeken duizenden gelovigen het schrijn, en de bewaking staat er altijd op scherp. Er heeft nog niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. In het verleden hebben islamistische militanten die banden hebben met Islamitische Staat en de Pakistaanse taliban Sufi-schrijnen als doelwit genomen.