Keeperstrainer is onzekerheid beu en verlaat KV Mechelen: “Toen ik thuiskwam, dacht ik: wie houd ik nu eigenlijk voor de gek?”

Het zijn onzekere tijden voor KV Mechelen. De club dwong promotie af naar 1A en won verrassend de beker in een finale tegen AA Gent, maar ‘Operatie Propere Handen’ hangt als een donderwolk boven Malinwa. En die onzekerheid eist zijn tol. Keeperstrainer Harmen Kuperus kiest eieren voor zijn geld en verlaat de club, zo zegt hij aan Voetbal International.

De situatie van KV Mechelen is intussen gekend. De club hangt een straf boven het hoofd voor (poging tot) matchfixing. De eis? KV Mechelen mag ondanks zijn titel in 1B niet naar 1A promoveren en moet volgend seizoen aanvatten in 1B met 12 minpunten, te verdelen over beide perioden. Intussen loopt er ook een kortgeding van de club tegen de Belgische voetbalbond, waarin op 16 mei normaal gezien een uitspraak zal vallen.

“Je vecht tegen iets dat iedere keer weer terugkeert”

De onzekerheid vreet aan de club, zo ook aan keeperstrainer Harmen Kuperus. De Nederlander beleefde het meest succesvolle seizoen uit zijn carrière, maar verlaat KV Mechelen “in goed onderling overleg”. De reden is duidelijk.

“Continu zijn we dit seizoen geconfronteerd met de beschuldigingen van witwassen, matchfixing en omkoping”, klinkt het bij Voetbal International. “Het voorstel van de voetbalbond is keihard: terug naar de tweede klasse, geen Europees voetbal en uitsluiting voor de beker. We hebben verdorie een plaats in de groepsfase van de Europa League afgedwongen door de finale te winnen. Dat zou dan zo door je neus worden geboord.”

“De club is natuurlijk in beroep gegaan, maar ik ben bang dat de UEFA wel eens in zou kunnen grijpen. Er zijn hier ook geruchten dat de UEFA de Belgische clubs collectief uitsluit in Europa”, waarschuwt de Nederlander.

“Alles heeft er stevig ingehakt bij iedereen. Steeds probeer je alles weg te houden bij de jongens, maar er is zoveel gebeurd. We wisten eigenlijk geen moment waar we aan toe waren. Iedere week was er ander nieuws en kwam er meer ellende bij. Je probeert de focus te houden. Maar als ik thuiskwam, dacht ik: wie houd ik nu eigenlijk voor de gek? Mentaal is het op een gegeven moment niet op te brengen. Je vecht tegen iets dat iedere keer weer terugkeert. Als je huis en haard verlaat, maar je weet continu niet waar je aan toe bent, is het dat dan allemaal waard. Voor mij niet meer.”