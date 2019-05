Scholen Diest, Aarschot en Westerlo opnieuw vrijgegeven na bommelding, parket opent onderzoek

Diest / Aarschot / Westerlo - Alle scholen in Aarschot, Diest en Westerlo zijn woensdagochtend volledig ontruimd nadat iemand ermee had gedreigd er een bom te laten afgaan. De ouders van de ongeveer 21.500 kinderen werd gevraagd hun kind te komen ophalen aan de evacuatiepunten van de scholen, wat leidde tot verkeerschaos. Rond 14.00 uur werden alle scholen opnieuw vrijgegeven na controle door de politie, voorlopig zonder resultaat.

De scholen in Aarschot, Diest en Westerlo werden woensdagochtend omstreeks 8.30 uur ontruimd, nadat er een melding was binnengelopen dat er een bom zou liggen in een school in die drie gemeenten. Dat meldt Gwendolyn Rutten (Open VLD), burgemeester van Aarschot.

De politie onderzocht de betreffende scholen daarop grondig: alle schoolgebouwen werden met zogeheten ‘sweepings’ gecontroleerd op de aanwezigheid van een bom. Aan het brede publiek wordt gevraagd om de omgeving van Aarschot, Diest en Westerlo te vermijden, “zodat de politie en hulpverleners hun werk kunnen doen”.

Scholen vrijgegeven

Kort voor 12 uur werden alvast in Aarschot alle scholen vrijgegeven. “Dat betekent dat alle scholen nu veilig zijn om naar terug te keren”, klinkt het. “Het gerechtelijk onderzoek is lopende. Terugkeren naar school om spullen op te pikken is mogelijk, maar om verkeersdrukte te vermijden, raden we aan om dat alleen te doen indien echt noodzakelijk.” Twee uur later werden ook de scholen in Diest en Westerlo opnieuw vrijgegeven.

De Aarschotse scholen zijn opnieuw vrijgegeven.



Een update lees je hier :https://t.co/QdLAs90ya3 — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 8 mei 2019

“Ondertussen is bijna iedereen veilig teruggekeerd”, aldus burgemeester Rutten. “Op vraag van het stadsbestuur zal De Lijn vandaag en morgen geen controles doen op busabonnementen van en naar Aarschot. Het parkeerbedrijf zal vandaag ook geen parkeerboetes uitschrijven. Indien dat anders zou zijn, kan er contact worden opgenomen met de stad of het parkeerbedrijf.”

Het stadsbestuur zal in de komende dagen ook een informatiemoment organiseren voor de directie van de scholen. Op die manier wil de stad de leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij de verwerking van de feiten, klinkt het nog.

De scholen in Aarschot, Diest en Westerlo werden grondig onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. Foto: BELGA

Bommelding

De bommelding gebeurde vannacht omstreeks drie uur door middel van een briefje dat werd opgehangen aan de brandweerkazerne van Westerlo. Daarin werd ermee gedreigd “om tien uur een bom te laten afgaan in een school in Aarschot, Diest of Westerlo”. De persoon die het briefje ophing, zou te zien zijn op camerabeelden. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Dat is een onderzoek gestart naar de bommelding, maar wil voorlopig nog niet meer informatie over de zaak kwijt.

Geruchten als zou er al een bom zijn gevonden, worden intussen formeel ontkend. “Volgens de laatste informatie waarover ik beschik – en ik zit nu in de crisiscel – klopt dat niet”, aldus Aarschots schepen van Onderwijs Geert Schelkens. “Er is op dit moment geen bom aangetroffen.” Ook het gerucht dat er brand zou zijn uitgebroken in een school in Aarschot of Diest, wordt ontkend door de brandweer.

Agenten houden woensdagvoormiddag de wacht bij campus Clenardus van de hogeschool UCLL in Diest. Foto: BELGA

Ramen en deuren gesloten houden

In Aarschot werden de zowat 9.000 leerlingen van de verschillende scholen in de loop van de voormiddag allemaal geëvacueerd en in veiligheid gebracht. “De leerlingen van scholen in het centrum zijn ondergebracht in de sporthal, de leerlingen van de scholen in de deelgemeenten zijn naar verschillende evacuatiepunten in die deelgemeenten gebracht”, aldus burgemeester Rutten.

De mensen die in Aarschot en deelgemeenten in een straal van 50 meter rond een school wonen, wordt gevraagd om rustig binnen te blijven, en ramen en deuren gesloten houden.

In Aarschot worden de kinderen opgevangen in de lokale sporthal, Jeugdcentrum De Klinker en de Stadsfeestzaal. Foto: atb

Ook evacuaties in Diest en Westerlo “goed verlopen”

Ook in Diest werden 8.500 leerlingen ontruimd. “Dat is goed verlopen”, aldus Diests schepen van Onderwijs Pascale Vanaudenhove. “De kinderen uit de scholen van Diest en de deelgemeenten werden verzameld in cultureel centrum Den Amer”, zo klinkt het. De ouders kunnen hun kinderen daar komen ophalen.

In Westerlo werden ongeveer vierduizend leerlingen van zeven lagere en vier middelbare scholen geëvacueerd. Ook die ontruimingen zijn vlot verlopen, zo zegt de gemeente. “Er is niet één centraal verzamelpunt voor heel Westerlo voorzien”, aldus Christophe Sproelants van de communicatiedienst van de gemeente. “De leerlingen werden allemaal samengebracht op een plaats in hun deelgemeente, zoals bijvoorbeeld de lokale sporthal.” Verschillende klassen hebben hun leerlingen al de mogelijkheid gegeven om naar huis te gaan.

Cultureel centrum Den Amer in Diest Foto: hbvl

Verkeerschaos

De ouders van de tienduizenden kinderen werden vanochtend telefonisch op de hoogte gebracht van de bommelding en ontruiming, en werd gevraagd om hun kinderen te komen ophalen. De leerkrachten staan intussen in voor de opvang van de kinderen.

Doordat ouders massaal gehoor gaven aan die oproep, is ook verkeerschaos ontstaan aan sommige scholen en evacuatiepunten. De meeste vaders en moeders willen hun kinderen uiteraard zo snel mogelijk weer thuis. De politie is op de meeste plaatsen aanwezig om het verkeer te regelen, maar de gemeente vraagt wie dat kan om te voet te gaan.

Video: atb

Ouders komen hun kinderen ophalen in de sporthal van Aarschot. Foto: atb

Ouders aan campus De Prins in Diest. Foto: BELGA

Ouders proberen massaal hun kinderen af te halen, wat leidt tot grote verkeersproblemen. Foto: dvg

In Westerlo worden de leerlingen en leerkrachten van Sila opgevangen in sporthal De Beeltjens. Foto: mph

Foto: atb

Foto: atb

De politie onderzoekt het Sint-Jozefscollege in Aarschot. Foto: atb

Foto: dvg

Foto: dvg

Foto: dvg

Foto: rr