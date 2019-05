In nood? Zo kan je snel en eenvoudig hulpdiensten alarmeren

Wie in nood verkeert, is vaak zo in paniek dat hij/zij zich zelfs het nummer van de hulpdiensten niet meer kan herinneren. Afhankelijk van je smartphone, kan je zeer snel en eenvoudig alarm slaan wanneer je dringend hulp nodig hebt. Na de moord op Julie Van Espen werd deze manier al veelvuldig gedeeld op sociale media.

Het drama met Julie Van Espen heeft veel ouders bang gemaakt. Toch zeggen experts dat het geen zin heeft om je kinderen nu niet meer alleen op stap te laten gaan of extra te beschermen. Je kan ze wel op de gevaren wijzen. En, wat velen niet weten, zien dat de noodknop van hun gsm geactiveerd is. Dat zouden we trouwens allemaal moeten doen. In geval van een ongeval bijvoorbeeld, kan je met een eenvoudige handeling de hulpdiensten verwittigen.

iPhone

Bel je met een iPhone 8 of hoger, hou dan de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt totdat de SOS-noodmelding-schuifknop wordt weergegeven. Versleep de SOS-schuifknop om de hulpdiensten te bellen.

Heb je een iPhone 7 of lager, druk vijf keer snel na elkaar op de zijknop (of sluimerknop). De SOS-schuifbalk wordt dan weergegeven.

Als de oproep is beëindigd, stuurt uw iPhone uw SOS-contactpersonen, die u zelf vooraf kiest, een sms-bericht met uw huidige locatie.

Als u per ongeluk een noodoproep hebt gestart, kunt u het gesprek beëindigen. Druk op de rode stopknop en bevestig vervolgens dat u wilt stoppen met bellen.

Je moet bij de instellingen op je telefoon wel zien dat ‘SOS-noodmeldingen’ op actief staat.

Samsung

De SOS-functie zit ook bij de meeste Galaxy-modellen van Samsung ingebakken. Bij de Galaxy S4 en opvolgers S5, S6, S7 en S8 is het mogelijk om noodberichten te sturen. Bij ‘Instellingen’ onder ‘Geavanceerde functies’ bij de optie ‘SOS-berichten verzenden’. Daarbij stuur je bovendien je locatiegegevens door (met behulp van gps of wifi) en kun je ook foto’s en geluidsopnames meesturen. Bij deze Samsung-modellen werkt de SOS-functie dan bij 3 keer snel de aan/uit-toets indrukken.

Huawei

In China is de functie al beschikbaar, hier nog niet.

Nokia en andere Android-toestellen

Android heeft geen ingebouwde SOS-functie, maar in de Play Store zijn verschillende apps te vinden die voor noodgevallen geschikt zijn. Zo is er bijvoorbeeld de SOS Emergency App. In deze applicatie kies je contacten, een SOS-bericht en wanneer het verstuurd moet worden.

Op alle telefoons mogelijk

De app112 BE van de overheid is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Hij kan op zo goed als alle mobiele telefoons gebruikt worden. De noodcentrales kunnen je dankzij deze app ook makkelijker terugvinden. Via de app store of play store op je smartphone, geeft je “app 112 BE” in als zoekopdracht en je downloadt de app. Na installatie van de app zet je deze best meteen op het onthaalscherm van je smartphone zodat je deze makkelijk kan terugvinden als je in nood bent. Daarna moet je je enkel nog registreren. Deze registratie bestaat uit slechts 2 schermen met een aantal korte vragen.