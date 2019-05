Studenten laten daten met oudere rijke mannen is aanzetten tot prostitutie

Studentes voorstellen om zich tegen betaling beschikbaar te stellen voor oudere rijke mannen, is aanzetten tot prostitutie. De rechter in Brussel heeft de beheerder van datingsite RichMeetBeautiful dan ook veroordeeld tot een celstraf met uitstel en een boete van 240.000 euro.

In september 2017 dook de campagne van de Noorse datingsite op in het Brusselse straatbeeld. De site lanceerde een promotiecampagne “Een studentenlening? Date een sugar daddy” waarin men studentes tussen de 18 en 26 jaar wilde koppelen aan oudere, welgestelde zakenmannen. Onder meer aan de ULB, de Franstalige universiteit, werd reclame gemaakt.

Daarop besliste het gerecht te website te blokkeren en moest ook de reclamecampagne worden stopgezet.

Digisec Media Limited Sprl en zijn topman, Sigurd V., werden door het Brusselse parket rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank wegens poging tot het plegen van ontucht of prostitutie, het reclame maken voor het aanzetten tot ontucht of prostitutie en schending van artikel 2 van de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte.

De beheerder van de datingsite RichMeetBeautiful is woensdagochtend voor de rechtbank van Brussel schuldig bevonden voor het aanzetten tot prostitutie en verspreiding van reclame die aanzet tot prostitutie. De man is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Zijn onderneming, die de website publiceerde, moet een boete van 240.000 euro betalen. De ULB krijgt 5.000 euro schadevergoeding. Er kan wel nog in beroep worden gegaan.

bekijk ook