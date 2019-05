José Mourinho looft Jürgen Klopp maar is hard voor Barcelona: “Het leken kinderen die de basis van het spelletje nog moeten leren”

José Mourinho verdient een aardige cent als analist bij beIN SPORTS. Maar de Portugees geeft waar voor zijn geld: The Special One hield zich niet in na de fantastische wedstrijd in de Champions League tussen Liverpool en Barcelona. Dat de Engelsen een 3-0-achterstand op Anfield Road alsnog goed konden maken door met 4-0 te winnen, is volgens hem te wijten aan één man. En de instorting van een grote club als Barça: “Die vierde goal… hoe kan dat!?”

“Deze remontada heeft maar één naam: Jürgen”

“Natuurlijk had ik dit niet verwacht”, reageerde Moutinho enthousiast in de studio. “Ik wist wel dat het mogelijk was op Anfield Road - het is één van de plaatsen waar het onmogelijke toch mogelijk wordt - maar deze remontada heeft maar één naam: Jürgen (Klopp, red.). Er is maar één man verantwoordelijk voor deze stunt en dat is Jurgen. Door zijn fantastische persoonlijkheid, zijn fantastische mentaliteit. De ploeg stond er en de ploeg geloofde erin. Het gaat over het hart, de ziel en de fantastische empathie die hij creëerde in het team. Ze riskeerden om met lege handen achter te blijven na een fantastisch seizoen maar dankzij de persoonlijkheid van de coach kunnen ze de Champions League nog winnen: nooit opgeven, alles geven, vechten, niet wenen omdat je een speler mist, niet wenen omdat je zoveel topwedstrijden moet spelen,... Nee, vandaag ging het allemaal over de mentaliteit van Jurgen.”

"This is about him. This is a reflection of his personality, don't give up, his fighting spirit."



"Everything i think today is about Jurgen's mentality."



Jose Mourinho says Liverpool's incredible comeback tonight was down to their inspirational manager. ??#beINUCL #LIVBAR pic.twitter.com/CzFrG05MjY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 7 mei 2019

“Achteraf sprak hij ook niet over tactiek, daar had het volgens hem niet mee te maken. Het ging over de ingesteldheid, de ziel , het verlangen en het geloof van de ploeg. En de empathie tussen de ploeg op het veld en het publiek. De meeste coaches zouden achteraf over hun tactische vondsten praten, maar hij is pragmatisch en eerlijk. Nogmaals: het is allemaal zijn verantwoordelijkheid.”

“Shaqiri en Origi speelden nog niet veel maar zij stonden er wel en zij vochten negentig minuten. Weet je hoe dat komt? Omdat ze fantastisch trainen. Ik heb ze nog niet zien trainen omdat ik er niet bij ben maar dat is echt de enige reden. Liverpool speelde twee dagen geleden nog een grote wedstrijd (2-3-winst tegen Newcastle in de Premier League, red.) dus ik begrijp niet wanneer ze in Portugal, in Frankrijk of in Duitsland klagen dat ze te veel wedstrijden moeten spelen. In Engeland spelen ze 50-60 wedstrijden aan hoge intensiteit, en daar komt die geweldige mentaliteit vandaan.”

“Ik hoop echt dat Jürgen eindelijk de Champions League wint, want hij verloor al twee Champions League-finales en een Europa League-finale. Hij verdient het echt, want zijn werk is fantastisch. Ik hou er ook van hoe hij met persconferenties omgaat, want dat is dezelfde manier waarmee hij met de wedstrijden omgaat.”

“Het leken kinderen die de basis van het spelletje nog moeten leren”

“Maar bij een resultaat zoals deze moet je ook kijken naar de ineenstorting van Barcelona”, is de Portugees hard voor de ploeg waar hij eind jaren 90 het vak leerde als assistent. Vooral de winnende treffer van Origi zat hem dwars: Alexander-Arnold verraste de voltallige Catalaanse defensie door een hoekschop héél snel te nemen, Origi stond op de juiste plaats en ramde de 4-0 tegen de netten, zijn tweede van de avond.

“Die vierde goal... Als je zo’n goal ziet bij de U15 of de U14, denk je dat die kinderen aan het slapen waren, dat ze niet de juiste mentaliteit hebben om voetbal te spelen en dat ze basisregels van het spelletje nog moeten leren... maar we spreken hier over de beste spelers van de wereld! Dat zij zo’n doelpunt slikken, toont hun ingesteldheid... Bij een tweede goal wist je dat de atmosfeer op Anfield Road erg lastig zou worden voor de bezoekers. En dat ís erg moeilijk om mee om te gaan, zeker wanneer Liverpool blijft aanvallen tot het einde. Maar Barcelona heeft de beste spelers ter wereld en dat niveau is hun natuurlijke habitat, dat maakt het voor mij zo moeilijk om te begrijpen. 3-0 winnen in de heenmatch en dan met 4-0 verliezen: hoe kan dat!? Ik zou het Valverde graag horen uitleggen maar ik denk dat dat heel moeilijk wordt voor hem.”

"That 4th goal, if you see that in an Under 14 or Under 15 match you would say the kids have no mentality to play football. To concede that goal really shows you a state of mind!"



"How to justify that is very difficult. I'd like to see Valverde explain that."



??#beINMourinho pic.twitter.com/Ptg67Fnxy1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 7 mei 2019

Hoe is het zover kunnen komen met Barcelona? De erfenis van Pep Guardiola is erg groot volgens Mourinho. “Guardiola is niet alleen één van de beste coaches van dit moment, maar één van de beste coaches aller tijden.”

“Wil je me hier weg? Is het dat?”

En zijn eigen toekomst dan, wilde de journalist op het einde nog weten? Na zij ontslag bij Manchester United liet hij al verstaan snel weer als trainer aan de slag te willen gaan. Komt er schot in de zaak?

“Wil je me hier weg? Is het dat?”, lachte de opvallend ontspannen Special One. “Ik heb veel respect voor elke club die interesse in me toont, me contacteert en gelooft dat ik de juiste man ben voor hen. Dat maakt me trots. Uiteindelijk zal ik wel een club kiezen maar ik ben niet de persoon om daar nu al iets over te zeggen, daarvoor heb ik te veel respect voor al die ploegen. Wacht maar af.”