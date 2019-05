Code geel: intense buien, onweer en hagelbollen tot twee centimeter mogelijk

Het KMI waarschuwt voor lokaal intense buien met mogelijk ook onweer en hagel, woensdag van 14 uur tot 22 uur. In het hele land is code geel van kracht.

“Vandaag en deze avond verwachten we, na doortocht van de regenzone, buien die lokaal intens kunnen zijn met onweer en enkele windstoten”, aldus het KMI. Lokaal is ook hagel mogelijk, vooral in de gebieden nabij de Franse grens.

Voor heel het land is code geel van kracht. Dat houdt in dat er 10 tot 30 liter per vierkante meter neerslag in 1 uur kan vallen, of lokaal zware rukwinden of hagelstenen van 1 tot 2 centimeter mogelijk zijn.

Ook donderdag is het wisselvallig met perioden van regen of buien, die plaatselijk kunnen vergezeld zijn van een donderslag. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 km/uur.