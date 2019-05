Haar droomreis werd een nachtmerrie toen hij haar pad kruiste: “Hij had niets weg van een psychopaat. Hij leek normaal”

Het moest de ultieme road trip worden, door een land dat ze altijd al wilde bezoeken. Maar voor de Britse Elisha Greer werd haar rugzakvakantie in Australië een nachtmerrie, zo getuigt ze in een interview op Channel 7. “Hij wilde me zwanger maken.”

Er leek twee jaar geleden geen vuiltje aan de lucht voor Elisha Greer (21) uit Liverpool toen ze de twee jaar oudere Marcus Martin leerde kennen tijdens een openluchtfeest op Australia Day in Cairns. De Britse was op dat moment met haar rugzak door Australië aan het trekken, een droomreis in het land waar ze altijd al naartoe had gewild. Ze wilde op zoek naar avontuur en vond het in het prachtige Queensland.

Het klikte met de vol getatoeëerde Martin. De twee beslisten om samen op road trip te gaan. “Hij leek me gewoon een leuke man”, zei Greer in Sunday Night op Channel 7. “Ik kon goed met hem praten. Hij had niets weg van een psychopaat, helemaal niets. Hij leek normaal.” Niets wees er op dat moment op dat de man al tal van veroordelingen had opgelopen voor geweldpleging en drugsfeiten, en dat hij al een vrouw mishandeld had.

Nachtmerrie

De twee amuseerden zich te pletter. “Ik dacht dat we vrienden zouden worden. Meer was er niet.” Maar van de ene dag op de andere sloeg het helemaal om. “Ik weet niet hoe dat gekomen is”, zegt Elisha. Martin had een hotelkamer voor hen geboekt in Cairns, daar sloegen zijn stoppen voor het eerst helemaal door.

“Hij had een pistool, zag ik toen. Hij zei dat mensen hem zochten en dat hij het daarom bij zich had. Dat was de eerste keer dat ik me vragen stelde. Ik heb erover nagedacht om te vluchten, maar ik heb het niet gedaan.” Martin verplichtte haar, met het geweer tegen haar hoofd, om met hem naar een drugdealer te rijden die hij ging overvallen.

Verkracht

Terug in de hotelkamer sloeg Martin, onder invloed van de drugs, Elisha een eerste keer. “Hij sloeg me en hij bleef maar slaan. Hij vernielde de hotelkamer, gooide het bed om en sloeg alle kasten kapot. Ik dacht dat hij me zou doden.” De woedende Martin verkrachtte Elisha. De Britse begon te huilen, waarop Martin vroeg waarom. “Je hebt me juist verkracht, zei ik, en ik viel flauw. Slaap maar, zei hij.”

Na elke aanranding vroeg hij om hem te vergeven. “Hij zei sorry, zei dan weer dat het mijn schuld was en sloeg me weer.” De man wilde de controle over haar leven en vernielde haar telefoon. “Ik mocht met niemand praten van hem. Hij gooide mijn anticonceptiepillen weg. Hij wilde me zwanger maken en me zo bij hem houden.”

Toen de man een sms kreeg en in paniek raakte, verplichtte hij haar om met hem in de auto weg te rijden. Toen ze even stopten, sloeg hij haar opnieuw en brak hij haar neus. “Toen hij sliep, dacht ik er wel aan om hem te doden met zijn mes. Maar als het niet zou lukken, zou hij iets erger met mij doen.”

Paars uitgeslagen

Het gezicht van Elisha was helemaal paars uitgeslagen. “Ik keek iedereen aan in de hoop dat ze zouden zien dat er iets met me aan de hand was, maar niemand deed iets.” Pas aan een tankstation in het dorp Banana leek het haar mee te zitten. Martin verborg zich met het mes in de auto toen zij het tankstation binnenstapte.

“Ze zag er heel bang uit”, zegt de uitbater. “Ze had twee blauwe ogen en haar kaak was opgezwollen, duidelijk door geslagen te worden.” Geld had ze niet, dus besloot hij haar te laten gaan zonder te betalen. Ze bleven rijden, 1.600 kilometer in totaal, en in het volgende tankstation zag ze een papier met daarop een waarschuwing dat haar een idee gaf. “Als je niet betaalt, bellen we de politie, stond er. En dus ben ik doorgereden.”

De politie kwam al snel achter hen aan. “Ik was zo blij dat ze me tegenhielden. De agenten ondervroegen Elisha, maar vertrouwden de situatie niet en vonden de verstopte Martin in de wagen. In het ziekenhuis bleek hoeveel verwondingen en breuken ze had door de gewelddadige Australiër.

Martin werd opgepakt en moet op 28 mei voor de rechtbank verschijnen op verdenking van verkrachting en vrijheidsontneming. Hij riskeert een bijzonder zware straf.