Poetin showt zijn nieuwe luxewagen: een ‘Rolls-Royce’, maar dan gefabriceerd in Rusland

De nieuwe luxewagen van de Russische president Vladimir Poetin is een eerste keer aan het publiek getoond. Het voertuig, dat 140.000 euro kost en 6 ton weegt, ziet eruit als een Rolls-Royce maar is van Russische makelij. Vanaf het einde van dit jaar zal hij te koop zijn.

De parade om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herinneren, lokt in Rusland elk jaar vele duizenden kijklustigen naar het Rode Plein in Moskou. Dit jaar hadden die nog iets extra om naar uit te kijken: de nieuwe luxewagen van president Vladimir Poetin reed er voor het eerst uit. Die is 7 meter lang, weegt 6 ton en heeft een krachtige V8-motor van 4,4 liter met 598 PK. De cabrio gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in 9 seconden.

Wie de wagen ziet, denkt meteen aan een Rolls-Royce. Maar laat u niet misleiden door het uiterlijk: het gaat om een wagen van het Russische merk Aurus die tegen het einde van dit jaar te koop zal zijn voor alle Russen die er 140.000 euro voor overhebben.

De vraag is of het een commercieel succes zal worden. In Rusland hebben ze een geschiedenis met de productie van luxewagens die vervolgens helemaal niet verkopen.

