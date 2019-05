Woning in aanbouw volledig uitgebrand in Oostkamp

Oostkamp - Een woning die gerenoveerd werd, is woensdagmorgen helemaal uitgebrand in de Scharestraat in Oostkamp. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar kon niet verhinderen dat de volledige woning in de as gelegd werd. De eigenaars worden momenteel opgevangen.

De brandweer ontving om 7.20 uur een oproep voor de Scharestraat in Oostkamp. Meteen vertrokken verschillende korpsen naar die locatie. Toen ze toekwamen, bleek er een dikke rookpluim uit het huis te komen. Omdat het een woning is die momenteel gerenoveerd wordt, was er niemand binnen aanwezig.

De brandweer probeerde het vuur eerst vanaf de voorzijde te bestrijden. “Maar het was echt te warm. En we moesten ook de veiligheid van onze mensen niet in het gedrang brengen”, zegt luitenant Johan De Clercq. “Daarom hebben we uiteindelijk een aanval vanaf de achterzijde ingezet. Helaas moesten we ook een gat in het vernieuwde dak maken om alles te kunnen blussen.”

De schade aan de binnenkant van de woning is enorm. Al het werkmateriaal is vernield en de binnenkant is volledig uitgebrand. De eigenaars waren dan ook helemaal van slag toen ze het nieuws vernamen. Zij werden iets verderop opgevangen.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het parket heeft een deskundige aangesteld om die na te gaan.