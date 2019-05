De gekste Champions League in jaren: deze tien sensationele wedstrijden zullen we niet snel (of nooit) vergeten

Niemand gaf Liverpool nog enige kans op een plaats in de finale van de Champions League. Maar deze editie van het kampioenenbal zou deze editie van het kampioenenbal niet zijn als de Reds geen grote verrassing in petto hadden. En dus won Liverpool met 4-0, waarmee het Barcelona uitschakelde ondanks een 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd. Deze editie van de Champions League is nu echt wel de gekste ooit.

Voetbalfans zijn dit Europese seizoen al serieus verwend geweest in de knock-outfase van de Champions League. Het begon allemaal met de stunt van Ajax in Madrid tegen Real en volgens ons is de ‘remontada’ van Liverpool al de achtste onvergetelijke wedstrijd sinds de groepsfase (en die had er ook al twee).

Real Madrid Real Madrid Ajax Ajax De moeder der comebacks dus van dit seizoen en de start van de hype rond Ajax. Niemand gaf nog een cent om de kansen van de Amsterdammers na een 1-2-nederlaag in het eigen stadion. Maar in het Bernabeu speelden de jonge wolven van Ajax de titelverdediger gewoonweg van de mat. Dusan Tadic dolde met de Madrileense defensie en leidde Ajax naar een 1-4-zege. Lasse Schöne maakte het feestje compleet met een wondergoal over de uitgestrekte armen van Thibaut Courtois.

Foto: AFP

Amper één dag later kregen we een Frans drama te zien in de Champions League. PSG had de heenmatch tegen Manchester United comfortabel gewonnen met 0-2 en voelde zich zegezeker toen de Red Devils met een aantal geblesseerden afreisden naar Parijs. Romelu Lukaku profiteerde echter van twee defensieve blunders om twee keer te scoren. In de extra tijd legde de VAR de bal op de stip na vermeend hands van Presnel Kimpembe en Marcus Rashford knalde de 1-3 binnen met zijn allereerste penalty voor Man United. Tranen in Parijs en woede bij de afwezige Neymar.

Foto: AP

Een minder in het oog springende wedstrijd, maar vooral in Portugal zal hierover nog een tijd lang gesproken worden. AS Roma had de heenmatch met 2-1 gewonnen en scoorde ook op verplaatsing in het Estádio do Dragão. Net als in PSG - Manchester United eiste de VAR daarna een hoofdrol op. Na consultatie van de videobeelden floot Cüneyt Çakirin in de slotminuten van de verlengingen een strafschop die de Portugezen naar de kwartfinales leidde: 3-1.

In de heenwedstrijd had Manchester City veel moeite met Schalke 04 en werd het ‘slechts’ 2-3 voor de Citizens. Voor eigen publiek trok Man City, zonder Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, de hemelsluizen open. De Engelse club scoorde drie keer voor rust en vier keer erna, goed voor een 7-0-pandoering voor Die Köningsblauwen. Zes verschillende spelers scoorden voor City, enkel Sergio Agüero deed twee keer de netten trillen.

Foto: AFP

Nog zo’n wedstrijd met veel doelpunten. Lyon en Jason Denayer hadden Barcelona voor eigen publiek verrassend op 0-0 gehouden in de heenwedstrijd en trokken dan ook met veel vertrouwen naar Camp Nou. Na een snelle 2-0-voorsprong maakte Lucas Tousart het na rust nog even spannend, maar Lionel Messi zorgde uiteindelijk met twee goals en twee assists voor een 5-1-overwinning en de kwalificatie.

Een 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd in Madrid deerde Juventus niet. Het geloof in een Turijnse remonte was groot want de Oude Dame beschikte over Cristiano Ronaldo. En de zelfbenoemde koning van de Champions League deed wat ervan hem verwacht werd. De Portugees scoorde een hattrick tegen Atlético en stuurde Juventus met een 3-0-triomf naar de kwartfinales.

Foto: AP

Van een doelpuntenkermis gesproken. Tottenham was in de heenwedstrijd, zonder sterspeler Harry Kane, met 1-0 te sterk voor Manchester City. De Citizens startten voor eigen publiek echter uitstekend. Al na vier minuten opende Raheem Sterling de score. Het begin van een sensationeel scoreverloop waarbij na een uur Man City leidde met 4-2. Het was nagelbijten en Tottenham brak een kwartier voor tijd de harten van alle fans in Manchester. Fernando Llorente zette na een corner de 4-3 op het bord. Weer Europees niks voor Pep Guardiola bij Man City.

Opnieuw heerste het gevoel dat Ajax het onderspit zou delven. Juventus was dankzij een goal van Cristiano Ronaldo 1-1 komen spelen in Amsterdam. De Portugees zette de Oude Dame in Turijn ook nog eens op een 1-0-voorsprong. Boeken toe? Niet dus… Donny van de Beek hing de bordjes al snel gelijk en in de tweede helft kopte Matthijs de Ligt de 1-2 tegen de touwen. Turijn en CR7 in rouw.

Wat valt er intussen nog te zeggen over het “mirakel” van Liverpool tegen FC Barcelona? De Reds speelden zonder Mo Salah en Roberto Firmino, en keken tegen een 3-0-achterstand aan. Maar dankzij twee doelpunten van Divock Origi en twee van Georginio Wijnaldum zette Liverpool de scheve situatie gewoonweg recht voor een kolkend publiek op Anfield: 4-0.

Foto: Photo News

Zoals beloofd, nog twee onvergetelijke wedstrijden uit de groepsfase van deze Champions League.

Club Brugge wist zich niet te kwalificeren voor de achtste finales van het kampioenenbal, maar speelde wel een verdienstelijke groepsfase. Het hoogtepunt was de overwinning op het veld van AS Monaco. Hans Vanaken scoorde twee keer op vijf minuten tijd en via Wesley en Ruud Vormer boekte blauw-zwart een klinkende 0-4-overwinning. De eerste zege voor Club Brugge in de Champions League in liefst dertien jaar.

De hype rond Ajax startte eigenlijk pas in de achtste finales, maar de Ajacieden lieten ook in de groepsfase al uitstekende dingen zien. Ze werden tweede met twaalf punten, twee minder dan Bayern München. Op de slotspeeldag troffen beide teams elkaar in Beieren, met de groepswinst op het spel. Ajax kwam via twee goals van Dusan Tadic 2-1 voor, maar gaf de zege in een dol slot nog weg tegen Bayern: 3-3.