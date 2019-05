Christelijke vrouw Asia Bibi heeft Pakistan verlaten

De christelijke Pakistaanse vrouw Asia Bibi heeft haar land verlaten, zo hebben Pakistaanse media woensdag gemeld en zo heeft haar advocaat Saiful Malook bevestigd.

Bibi zat in Pakistan jaren in de dodencel, na in 2010 schuldig te zijn bevonden aan het beledigen van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar eind oktober vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op die uitspraak.

Volgens de Britse openbare omroep BBC vertoefde zij op een geheime locatie terwijl er schikkingen in de maak waren om haar het land te doen verlaten. Wanneer ze is vertrokken is onduidelijk. De vrouw is in Canada beland, zei haar advocaat.