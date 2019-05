Na de triomf van Liverpool in Champions League ook volledig Engelse finale in Europa League in de maak

Grijpen de Engelse ploegen de macht in Europa? Liverpool plaatste zich voor de finale van de Champions League en Tottenham maakt ook nog kans op de beker met de grote oren maar dan moeten de Spurs vanavond wel gaan winnen in Ajax. En daar stopt het niet: Chelsea en Arsenal gaan donderdagavond als favoriet van start in de terugwedstrijden van de halve finales van de Europa League. Beide Londense ploegen behaalden in hun heenduel een gunstige uitgangspositie. Arsenal won in eigen huis met 3-1 van Valencia, Chelsea en Eden Hazard speelden 1-1 gelijk bij Eintracht Frankfurt.

De manschappen van coach Maurizio Sarri ontvangen nu in eigen huis Frankfurt, Arsenal trekt naar Valencia. Indien beide Engelse ploegen doorstoten, wordt het een eerste ‘Engelse’ finale in een Europese competitie sinds 2008. Toen speelden Manchester United en Chelsea in Moskou de Champions League-finale. In de Europa League (en zijn voorganger UEFA Cup) moet er teruggegaan worden tot de eerste editie in 1972. Toen won Tottenham in een ‘Engelse’ finale - over twee wedstrijden - van Wolverhampton Wanderers.

Zowel de Blues als de Gunners krijgen in de Europa League de laatste kans dit seizoen om hun prijzenkast te vullen. Chelsea speelde in Engeland in de titelstrijd nooit een rol van betekenis. Eden Hazard en co zullen de Premier League eindigen als derde of vierde, op meer dan twintig punten van de top twee (Manchester City en Liverpool). In de FA Cup verloren de Blues in de vijfde ronde, terwijl in de finale van de League Cup Manchester City na strafschoppen won. Chelsea is dankzij haar topviernotering in de Premier League wel al zeker van een bijhorend ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen.

Dat laatste geldt niet voor Arsenal. De Gunners, die in de bekercompetities in eigen land snel werden uitgeschakeld, zullen de Premier League eindigen als vijfde of zesde en komen zo volgend seizoen opnieuw terecht in de Europa League. De enige mogelijkheid voor het team van coach Unai Emery om dit doemscenario te vermijden is eindwinst in de Europa League. Arsenal kan immers ook niet profiteren van Europa League-winst van Chelsea. Bij een eindzege van de Blues, die via de competitie al zeker zijn van CL-deelname, komt er geen extra Engels ticket vrij voor het kampioenenbal. Dat extra deelnamebewijs voor de groepsfase van de Champions LEAGUE zal in dat geval gaan naar het team dat als derde eindigt in de competitie van het als vijfde gerangschikt land - Frankrijk - in de UEFA-ranking.