Bernd Storck stapt na dit seizoen op als trainer van Moeskroen

De Duitser Bernd Storck zal volgend seizoen niet langer coach zijn van Moeskroen, dat laat de Henegouwse club weten.

Bernd Storck volgde op 2 september vorig jaar Frank Defays op als coach bij Excel Moeskroen, op dat moment de rode lantaarn met nul op achttien. Langzaam maar zeker kreeg Storck de ploeg op de rails en na Nieuwjaar verrasten de Henegouwers vriend en vijand met zeges bij onder meer Genk (1-2), Club Brugge (1-2) en Gent (1-2). Sinds de winteronderbreking tot het einde van de reguliere competitie bleef hij met Moeskroen ongeslagen.

“Missie volbracht”

Storck tekende in Moeskroen een contract voor één seizoen, met optie voor nog een jaar. Die optie wordt dus niet gelicht. De 56-jarige Duitser neemt zelf afscheid van Le Canonnier. “Onze opdracht was de club in de hoogste klasse te houden en dat is gelukt dankzij het enorme werk van de hele groep. De missie is volbracht.”

Moeskroen bedankt de coach voor het geleverde werk. “We danken Bernd Storck en zijn medewerkers voor hun prestaties met de groep. Ze wisten het behoud te verzekeren na een ingewikkelde start van het seizoen. Na een nul op achttien wisten we dat het moeilijk zou zijn, maar het werk loonde.”

Berlijn?

Vorig weekend werd Storck al in verband gebracht met een overgang naar Bundesliga-club Hertha Berlijn. Bij die club was hij assistent tussen 1996 en 2002. De Moeskroen-coach ontkende echter nadrukkelijk die overgang.

Eerder was Storck ook al bondscoach van Kazachstan (2008-2010) en Hongarije (2015-2017). De Duitser coachte Hongarije naar de achtste finales van het EK voetbal van 2016 in Frankrijk. Daar bleken de Rode Duivels te sterk met 4-0.