Pijnlijk foutje: Spaanse koning in Italië verwelkomd met hymne uit het Franco-tijdperk

Koning Felipe VI uit Spanje heeft even moeten slikken toen tijdens een officiële ceremonie in Italië het orkest hem vereerde door de Spaanse hymne uit het Franco-tijdperk te spelen.

De vergissing vond dinsdag plaats in het operahuis San Carlo in Napels, waar Felipe samen met de Italiaanse president Sergio Mattarella en het Portugese staatshoofd Marcelo Rebelo de Sousa een conferentie bijwoonde over de hervorming van het openbaar bestuur.

Het orkest speelde een versie van de Spaanse hymne met op de achtergrond een koor, dat de liedjesteksten zong die werden aangenomen tijdens het autoritaire regime van 1939-1975 onder dictator Francisco Franco en die na de terugkeer van Spanje naar de democratie en het koningshuis werden afgeschaft. Op beelden van verschillende mediakanalen is te zien hoe Felipe geen krimp geeft bij het aanhoren van de hymne.

Woensdag bevestigde een woordvoerder van het Italiaans presidentschap de diplomatieke blunder en zei dat de directrice van de opera, Rosanna Purchia, en president Mattarella zich allebei hadden verontschuldigd bij de Spaanse koning.