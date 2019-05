Na de moord op Julie: hoe leg je zoiets uit aan je kind? Moet je het nu zelf naar school brengen? En hoe stel je jezelf gerust?

Wat is een ontvoering? Mag je kind nog naar school fietsen? Wat als je kind je vraagt wat dat nu eigenlijk is, een verkrachting? De moord op Julie Van Espen is een gespreksonderwerp in veel huiskamers en aan heel wat schoolpoorten. Nel Broothaerts, preventieadviseur van Child Focus, en kinderpsycholoog Koen Lowet bieden eerste hulp voor ongeruste ouders.