Taliban vallen ngo in Kaboel aan

Talibanstrijders hebben in de Afghaanse hoofdstad Kaboel het gebouw van de internationale hulporganisatie Counterpart International aangevallen. Dat deelde het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag mee. Counterpart International met hoofdzetel in Arlington, Virginia werkt aan verschillende projecten samen met de Amerikaanse ontwikkelingsdienst USAID.

De taliban eisten de aanval op en verklaarden dat de ngo wel degelijk het doelwit was. In de directe omgeving bevindt zich ook het bureau van de procureur-generaal.

Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Gezondheid werden negen gewonden naar verschillende ziekenhuizen in Kaboel gebracht. Een ooggetuige zei dat hij drie explosies en schoten had gehoord en ook rook boven een gebouw had zien opstijgen. Op Twitter schreef een vrouw dat door de explosies de vensters in haar woning aan diggelen werden geblazen en dat een deel van het dak was ingestort. Er waren ook zware gevechten aan de gang, voegde ze eraan toe.

Nog maar enkele dagen geleden had de Afghaanse stamvergadering Loja Jirga opgeroepen tot een onmiddellijk en blijvend staakt-het-vuren tijdens de ramadan, die maandag is begonnen. De radicaal-islamitische taliban hadden echter aangekondigd dat ze hun jihad of heilige oorlog tijdens de islamistische vastenmaand zouden voortzetten.