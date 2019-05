Voormalige publiekslieveling Victor Vazquez volgt Club Brugge in Belgische titelstrijd vanuit Qatar: “Clement zou ideale opvolger van Leko zijn”

De avond valt, het is 37 graden, maar Victor Vazquez voelt zich in zijn sas. “Heerlijk, dit weertje.” Sinds een viertal maanden resideert de Spanjaard in Doha. Zelfs vanuit Qatar kijkt hij uit naar de kraker tussen Club Brugge, waar hij vijf jaar het mooie weer maakte, en leider Genk, waar zijn voormalige assistent-coach Philippe Clement nu trainer is. “Genk maakt terecht aanspraak op de titel.”