41 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij één van ‘s werelds grootste cryptobeurzen

Cybercriminelen hebben voor 41 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij Binance, een van ‘s werelds grootste cryptobeurzen. Het gaat om 7.000 bitcoins die op verschillende manieren afhandig werden gemaakt, onder meer via phishing en speciale virussen.

Bij phishing worden mensen opgelicht door ze te lokken naar een valse website, die erg lijkt op een echte site. Als iemand daar probeert in te loggen krijgen de criminelen zijn gegevens in handen, die ze vervolgens kunnen gebruiken om een rekening te plunderen.

Het gaat om de zoveelste diefstal van cryptomunten. Nadat het nieuws bekend werd, ging de waarde van de bitcoin direct ruim 4 procent omlaag om vervolgens weer wat op te krabbelen. Een bitcoin was woensdag in de loop van de ochtend een kleine 5.900 dollar waard. De waarde is de laatste tijd geleidelijk flink gestegen.

Binance-topman Zhao Changpeng heeft laten weten dat de beurs de geleden schade voor klanten vergoedt. Voorlopig zijn stortingen en opnames bij Binance even opgeschort, omdat er een grondig veiligheidsonderzoek plaatsvindt. Dat duurt naar verwachting ongeveer een week.