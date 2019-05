Zoon van Marc Wilmots krijgt een kans in de Ligue 1 (als hij zich kan bewijzen): “Deze jongen heeft zijn kwaliteiten”

Krijgen we opnieuw een Wilmots in de Franse eersteklasse? Reno Wilmots, de 22-jarige zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots, krijgt namelijk zijn kans bij Nîmes.

De oudste zoon van Marc Wilmots, die één seizoen voor Bordeaux speelde, verliet afgelopen zomer de failliete Italiaanse tweedeklasser Avellino na amper zes maanden voor reeksgenoot Carpi.

De middenvelder kwam dit seizoen tot amper 96 minuten en twee optredens in de Serie B. Hij speelde in oktober een kwartier mee tegen Palermo en eind december 81 minuten tegen Venezia. Sindsdien bleef Wilmots acht keer op de bank en zat hij negen keer niet in de selectie van de rode lantaarn uit de Italiaanse tweede klasse.

Nu krijgt hij volgens La Provence de kans om zich te bewijzen bij de Franse eersteklasser Nîmes Olympique. Volgens de krant is Wilmots een week op proef bij de nummer acht uit de Ligue 1, waar hij landgenoot Baptiste Guillaume tegen het lijf zal lopen.

“Het is een kans voor ons”, aldus trainer Bernard Blaquart. “Deze jonge speler heeft zijn kwaliteiten. We gaan kijken uit welk hout hij gesneden is terwijl hij deze week bij ons is.”

Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Op Schiervelde tekende hij begin augustus 2017 een contract voor twee seizoenen, maar ook bij de West-Vlamingen kwam hij niet aan de bak. Daarna trok hij naar Italië.