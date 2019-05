In 1998 scoorde een Belg voor het eerst in een halve finale van de Champions League, in een wedstrijd met sterren en oude bekenden

Divock Origi werd dinsdag pas de derde Belgische voetballer die een doelpunt in een halve finale van de Champions League op zijn palmares heeft staan. Radja Nainggolan scoorde in 2018 voor Roma tegen Liverpool en was nummer twee. En nummer één? Philippe Léonard.

Je zou het niet meteen denken, maar het was dus een verdediger die als eerste Belg ooit de netten deed trillen in een halve finale van het kampioenenbal. Léonard deed dat op 15 april 1998 in dienst van AS Monaco. De Monegasken speelden toen tegen Juventus, dat op zoek was naar een derde opeenvolgende finale en de heenwedstrijd met 4-1 had gewonnen.

Nicola Amoruso ontnam Monaco al snel alle hoop door na een kwartier de 0-1 te scoren, maar nog voor rust hing Léonard de bordjes gelijk met een vrije trap. Een toen piepjonge Thierry Henry scoorde na de pauze de 2-1, maar Alessandro Del Piero zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker. In het slot bezorgde Robert Spehar (ex-Club Brugge) wel voor de 3-2-zege voor Monaco. De Kroaat was ingevallen voor Victor Ikpeba, die nog voor RFC Luik en Sporting Charleroi speelde.

De opstellingen van beide teams:

Monaco: Fabian Barthez; Philippe Christanval, Djibril Diawara, Philippe Léonard, Lilian Martin, Martin Djetou; Ali Benarbia, John Collins, Thierry Henry, Victor Ikpeba, David Trézéguet

Juventus: Angelo Peruzzi; Alessandro Birindelli, Mark Iuliano, Dimas, Gianluca Pessotto, Moreno Torricelli; Antonio Conte, Alessio Tacchinardi, Zinédine Zidane; Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi