Ajax-fans halen spelers van Tottenham Hotspur hun slaap met nachtelijk vuurwerk

De spelers van Tottenham Hotspur werden vannacht om 5 uur door Ajax-fans uit hun slaap gehaald voor de terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League. Daarin verdedigen de Amsterdammers een 0-1-voorsprong.

De spelers van Tottenham Hotspur zijn vannacht om 05.00 uur door Ajax-fans uit hun slaap gehaald. pic.twitter.com/hi44Aznrwa — NOS Sport (@NOSsport) 8 mei 2019

Nachtelijk vuurwerk is stilaan een (niet zo sportieve) traditie voor de Ajax-fans in deze Champions League-campagne. Toch leverde dat in de Amsterdam Arena nooit het gewenste resultaat: in de 1/8e finales werd met 1-2 verloren van Real Madrid, in de kwartfinales volgde een 1-1-gelijkspel tegen Juventus. Ajax verbaasde echter vriend en vijand door daarna telkens die uitslag buitenshuis recht te zetten met een stunt. Benieuwd of het vuurwerk deze keer wat oplevert...