18-jarige ontdekt ochtend na vrijgezellenfeestje dat hij 4.000 euro spaargeld verbraste in stripclub

Een Britse tiener is afgelopen weekend wakker geworden met een bijzonder pijnlijke kater: na een pittig vrijgezellenfeestje ontdekte de 18-jarige Will Turton dat hij 4.000 euro had verbrast in een stripclub. Zijn vrienden zijn een crowdfunding-actie gestart om het spaargeld van de ontzette kerel terug te verdienen.

Will Turton, een 18-jarige elektricien uit Doncaster nabij Leeds, nam vorige zaterdag met zijn vrienden deel aan een vrijgezellenfeestje in Liverpool. Het ging er voor de jongeman echter blijkbaar niet pittig genoeg aan toe, want om vier uur ’s nachts hij trok op zijn eentje nog naar de ‘X In The City’-stripclub. Daar liet hij zich trakteren op lap dance na lap dance, telkens goed voor 140 euro. De dolle pret eindigde pas toen de bankkaart van Turton in de vroege uurtjes geweigerd werd.

Het ontwaken de volgende ochtend was pijnlijk: een vriend filmde hoe Turton het saldo van zijn bankrekening controleerde. Het harde verdict: de jongeman had iets meer dan 4.000 euro verbrast. “Je ziet het moment waarop de ziel van Will zijn lichaam verlaat”, schrijft de vriend sarcastisch op Facebook. “Hij wil leven op grote voet zoals een jonge Pablo Escobar, door 2, 3, 4 grietjes tegelijk voor hem te laten dansen. Wat een levensles!”

Turton beweert nu dat er iets in zijn drankje werd gedaan, maar daar wil de manager van de stripclub in kwestie niet van weten. “Dat kan ik categoriek ontkennen. Ons personeel is erop getraind om niemand te bedienen die duidelijk dronken is.”

De vrienden van Turton vinden het hele verhaal vooral bijzonder grappig, maar willen de jongeman ook helpen met een crowdfunding-actie onder de naam ‘The Will Turton Idiot Fund’: “Laat ons allemaal een handje toesteken en de klap wat verzachten voor deze jonge legende.” De voorlopige tussenstand: 200 euro.