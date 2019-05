Slecht nieuws voor Eden Hazard? FIFA verwerpt beroep van Chelsea tegen transferverbod, enkel TAS kan nog uitweg bieden

De Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag laten weten dat het transferverbod van Chelsea behouden blijft. De Blues zullen hoogstwaarschijnlijk de zaak nu voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) brengen.

De FIFA maakte op 22 februari bekend dat Chelsea wegens inbreuken bij de transfers van 29 minderjarigen de volgende twee transferperiodes (tot eind januari 2020) geen spelers mag aantrekken. De Blues kregen tevens een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) opgelegd. Nog diezelfde dag liet Chelsea weten de beslissing van de FIFA te zullen aanvechten en in afwachting van dat beroep een opschorting te vragen. Die opschorting verkreeg het vervolgens niet van de FIFA. Ook het beroep werd nu verworpen.

Slecht nieuws voor Hazard?

Het transferverbod zou nadelig kunnen zijn voor Eden Hazard. De Rode Duivel heeft in Londen nog een contract tot eind volgend seizoen, maar heeft zijn zinnen al langer gezet op een vertrek (naar Real Madrid) en weigert dus bij te tekenen. Het is echter afwachten of Chelsea na het transferverbod zal willen meewerken aan een vertrek van zijn sterspeler. De club mag wel nog spelers verkopen, maar kan geen vervanger aantrekken.