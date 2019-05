Aline Zeler behoort een laatste keer tot de selectie van de Red Flames voor stage in Griekenland

Bondscoach Ives Serneels heeft woensdag zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de stage van de Red Flames in Griekenland (18-25 mei). Tijdens die stage zal op woensdag 24 mei vriendschappelijk tegen de Griekse vrouwen gespeeld worden.

In vergelijking met het prestigeduel bij de Verenigde Staten (6-0) begin april haalde Serneels zes speelsters opnieuw bij de kern. Het gaat om doelvrouw Diede Lemey, verdedigsters Nicky Van den Abbeele en Aline Zeler, middenveldster Justine Vanhaevermaet en aanvalsters Yana Daniëls, Jassina Blom en Elke Van Gorp. Afwezig in vergelijking met de trip naar de VS zijn doelvrouw Lisa Lichtfus, middenveldster Tine De Caigny en aanvalsters Chloé Van de Velde en Sarah Wijnants.

Recordinternational Aline Zeler viert voor één keer haar terugkeer in de kern. Ze zwaait na deze wedstrijd definitief af. De verdedigster liet in oktober vorig jaar weten een punt te zetten achter haar interlandcarrière. Ze stopt ook bij haar club PSV, waar ze volgend seizoen de beloften zal trainen.

Na de interland in Griekenland volgt op zaterdag 1 juni (om 15u30) ook een vriendschappelijk duel in Leuven tegen WK-deelnemer Thailand. De selectie voor dat duel zal na de terugkeer van stage bekendgemaakt worden.

Selectie:

Doel: Nicky Evrard, Diede Lemey, Justien Odeurs

Verdediging: Maud Coutereels, Laura Deloose, Laura De Neve, Heleen Jacques, Davina Philtjens, Shari Van Belle, Nicky Van den Abbeele, Aline Zeler

Middenveld: Julie Biesmans, Kassandra Missipo, Lenie Onzia, Justine Vanhaevermaet

Aanval: Jassina Blom, Janice Cayman, Yana Daniëls, Elena Dhont, Elke Van Gorp, Ella Van Kerkhoven, Davinia Vanmechelen, Tessa Wullaert