Envelop met verdacht poeder gevonden in bankkantoor Waregem, personeel in quarantaine geplaatst

Waregem - In een KBC kantoor in Waregem is een envelop met een verdacht poeder aangetroffen. Het personeel werd in quarantaine geplaatst en de civiele bescherming heeft het goedje meegenomen voor onderzoek.

Op dinsdag werd in het KBC kantoor in de Stationsstraat in Waregem een envelop aangetroffen met een wit poeder. Het aanwezige personeel verwittigde onmiddellijk de politie en de civiele bescherming is onderweg om het poeder te onderzoeken. “Momenteel hebben we niet meer informatie”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Verder onderzoek zal duidelijkheid brengen.” Twaalf personeelsleden werden uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ook enkele leden van de politie worden onderzocht.