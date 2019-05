Elke week sterft iemand bij een woningbrand, en toch denken we nog te vaak dat het alleen anderen overkomt

Het kan overal branden, behalve in ons eigen huis. Het is iets wat we nog te vaak denken. Nochtans is het snel gebeurd: vorig jaar kwamen bij 48 fatale woningbranden 54 mensen om. En toch is nog altijd niet iedereen overtuigd van het nut van rookmelders, zo blijkt uit een onderzoek van de federale overheid.

Vanaf volgend jaar zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Toch hebben vandaag – alle preventiecampagnes ten spijt – nog maar zeven op de tien gezinnen detectoren hangen. Dat blijkt uit een bevraging van de Nationale Vereniging voor Brand- en Diefstalbestrijding en de FOD Binnenlandse Zaken. Dat zijn er ongeveer evenveel als bij een vorig onderzoek, twee jaar geleden. Van de mensen die geen rookmelder hebben, zegt twintig procent wel dat ze er eentje liggen hebben in de kast.

Op de vraag of mensen wakker liggen van de brandrisico’s in hun woning, antwoordt één op de vier dat ze daar absoluut niet mee bezig zijn. Ze geloven met andere woorden dat het hen nooit zal overkomen.

“Het hangen van rookmelders en het maken van een vluchtplan is nochtans nuttig om tijdig gewekt te worden en de woning te kunnen verlaten bij brand”, zegt de brandweer. De meeste detectoren worden daarbij opgehangen in de gang en de trappenhal, in de woonkamer, de keuken en/of in de slaapkamers van volwassen gezinsleden.

Vooral mannen tussen 45 en 60 jaar

Vorig jaar stierven in totaal 54 landgenoten in een woningbrand. Dat is een lichte stijging in vergelijking met het jaar voordien. Opvallend is dat vooral mannen omkomen: 33 bezweken vorig jaar in een brand, tegenover 21 vrouwen. De meeste slachtoffers vielen in de leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar.

De brandveiligheid kan dus duidelijk nog beter. En daarbij gaat het overigens niet alleen om de aanwezigheid van rookdetectoren. Ook zijn er vandag nog te weinig brandblussers aanwezig in woningen. In minder dan één op de drie woningen is een brandblusser (groot of klein) aanwezig, in een kwart van de huizen heeft men wel een of meer branddekens liggen.