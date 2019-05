Minister Geens annuleert Midzomerfeest “uit respect voor familie Julie Van Espen”

Minister van Justitie Koen Geens annuleert het Midzomerfeest dat hij zondag gepland had in Leuven. “Uit respect voor en medeleven met de ouders en de familie en de omgeving van Julie, hebben we besloten om ons Midzomerfeest dit jaar niet te laten doorgaan”, zegt de CD&V-minister in een korte mededeling. Zondag wordt in Antwerpen een stille mars gehouden tegen (seksueel) geweld.

Julie Van Espen verdween afgelopen zaterdag toen ze onderweg was met de fiets van haar woonplaats in Schilde naar vriendinnen in Antwerpen maar daar kwam ze nooit aan. Maandag werd haar levenloze lichaam gevonden in het Albertkanaal. Nog diezelfde dag werd Steve Bakelmans, een 39-jarige man met een zwaar gerechtelijk verleden, opgepakt door de politie. Op dinsdag ging hij over tot bekentenissen.

