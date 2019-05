Vrouw die café in brand stak: “Ik wil niet naar de gevangenis want ik heb een kind van tien jaar”

Gent - Een vrouw die brand stichtte in het café De Ton in Gentbrugge nadat ze door de brouwerij uitgezet werd als huurder, moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist.

De brand in de taverne op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Steenvoordelaan brak uit in de nacht van 26 op 27 januari vorig jaar. De branddeskundige van het Gentse parket besloot dat het om brandstichting ging, stelde de aanklager. “Er werd papier op een zetel in brand gestoken ter hoogte van de rugleuning. Drie personen uit aanpalende gebouwen werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De verhuurders waren tien dagen voor de feiten uit het huis gezet, maar ze ontkenden dat ze er iets mee te maken hadden.”

Pyromane

De vrouw bekende, nadat uit telefonieonderzoek en camerabeelden bleek dat haar eerste verklaringen niet klopten, dat ze verantwoordelijk was voor de brand. Ze had een binnendeur geforceerd om naar eigen zeggen post op te halen, en stelde dat ze een sigaret had weggesmeten op een hoopje post. Die verklaring was echter niet verenigbaar met de bevindingen van de branddeskundige.

“Ik ben geen pyromane”, zei de vrouw. “Ik ben verantwoordelijk, maar het was niet opzettelijk. Ik wil niet naar de gevangenis want ik heb een kind van tien jaar.” De verdediging vroeg en kreeg een werkstraf. Als de vrouw de 240 uur niet uitvoert, wacht haar toch nog drie jaar cel.