Op Hemelvaart in Utrecht wereldrecordpoging grootste groep lange mensen bij elkaar

De Nederlandse Klub Lange Mensen (KLM) onderneemt op 30 mei, Hemelvaart, in Utrecht een poging om het meeste aantal lange mensen te verzamelen. Dat meldt de organisatie woensdag.

Met ‘lange mensen’ worden mannen bedoeld van minimaal 1,90 meter en vrouwen van minstens 1,80 meter. Het huidige record dateert uit 2009 en werd in het Australische Melbourne gevestigd. Toen kwamen 136 mensen bijeen. De organisatie maakt zich sterk dat Nederlanders, beschouwd als het langste volk ter wereld, dat record kunnen verbreken.

De recordpoging maakt deel uit van een internationale bijeenkomst voor lange mensen, het Europatreffen 2019, dat plaatsvindt van 26 mei tot en met 2 juni. In die week worden lange mensen uit de hele wereld verwacht in Utrecht. Aansluitend wordt er een feest met diner georganiseerd op dezelfde locatie in Utrecht, het partycentrum Number Four in het station Galgenwaard.

Inschrijven kan via de site van KLM.