Liverpool-Barcelona was de start van een nieuw tijdperk. Eén waarin we ons andere vragen moeten stellen over Messi

Barcelona mist voor het vierde jaar op rij de Champions League-finale. Liverpool staat voor het tweede jaar op rij in de finale. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi ontbreken voor het eerst in zes jaar in de finale. Het internationale topvoetbal is begonnen aan een nieuw tijdperk, en geen wedstrijd die dat beter kon illustreren dan Liverpool-Barcelona van dinsdagavond.

