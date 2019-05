18-jarige Ivoriaan is eerste versterking voor Club Brugge

Club Brugge heeft zijn eerste versterking voor het nieuwe seizoen beet. De 18-jarige Ivoriaanse verdediger Odilon Kossounou komt over van het Zweedse Hammarby IF. Hij tekende een contract voor vier jaar bij blauw-zwart en kost zo’n 2,8 miljoen euro.

Vorige week kon u al lezen in onze krant dat Club verregaande interesse had in de Ivoriaanse verdediger, en dinsdag en woensdag legde Kossounou ook effectief medische testen af in Brugge. Nadat die gunstig verliepen, zette hij woensdag zijn handtekening onder een contract voor vier jaar.

Het kostenplaatje voor Kossounou komt op ongeveer 2,8 miljoen euro zonder bonussen, voor de Zweden een recordsom. Met de komst van Kossounou wordt het verdedigende compartiment van Club uitgebreid. Dat is nodig, want Poulain is einde contract en vertrekt en ook Decarli en Peres mogen in principe beschikken.

Ook Genk was geïnteresseerd in de achterspeler. De 1,88 meter lange Kossounou streek pas in januari neer in Zweden en speelde daar nog maar twee volledige wedstrijden. Daarvoor speelde hij voor het Ivoriaanse ASEC Mimosas.