Uber-chauffeurs staken twee dagen voor beursgang uit onvrede over loon

De chauffeurs van taxiapp Uber hebben woensdag in verschillende landen tijdelijk hun applicatie gesloten en betogingen gepland tegen de zogenaamde “grootschalige uitbuiting van werknemers”, twee dagen voor de langverwachte beursintroductie van Uber.

In het Verenigd Koninkrijk is een negen uur durende staking gepland tot 16:00 uur lokale tijd, met verdere acties in Londen, Birmingham, Nottingham en Glasgow. In Melbourne, Australië, zijn chauffeurs eerder op de dag op straat gekomen.

Loonkwesties

“Uber-chauffeurs veroordelen Uber van grote uitbetalingen aan de oprichter, durfkapitalisten en bestuursleden, ondanks de onopgeloste loonkwesties”, zei de Britse arbeidersvakbond IWGB. De spanningen lopen bij de chauffeurs hoog op door de beursintroductie van Uber op de aandelenmarkt van New York.

Volgens de Britse vakbond is het businessmodel van Uber “onhoudbaar door de afhankelijkheid van grootschalige uitbuiting van de werknemers”.

“De chauffeurs protesteren tegen de beursgang van Uber omdat het bedrijf op tientallen miljarden dollar zal gewaardeerd worden, waardoor de bestuurders en investeerders massieve uitbetalingen zullen krijgen en de lonen van de chauffeurs blijven dalen”, klinkt het verder.

Lyft

In Los Angeles, New York, Philadelphia, en in andere Amerikaanse steden hebben chauffeurs van Uber en van de concurrentie, Lyft, ook een staking gepland om te betogen tegen het ondernemingsbeleid.

Uber is in de Verenigde Staten marktleider van de mobiele taxiapplicaties. Het bedrijf schat zijn totale waarde voor de beursintroductie deze vrijdag op 80 miljoen euro.