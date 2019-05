Marouane Fellaini kopt zijn Chinese club in extremis naar volgende ronde in Aziatische Champions League

Shandong Luneng heeft zich woensdag verzekerd van de kwalificatie voor de achtste finales in de Aziatische Champions League. Het was Marouane Fellaini die zijn team in de vijfde poulewedstrijd tegen het Zuid-Koreaanse Gyeongnam in de slotfase aan een 2-1 zege hielp. De voormalige Rode Duivel kopte drie minuten voor tijd de winnende treffer tegen de touwen.