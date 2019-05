Soap rond voetballer die spijbelde om Tottenham-Ajax te gaan zien, blijft duren: “Heeft iemand een kaartje? Ik ben toch vrij”

Het verhaal rond Jordie van der Laan blijft maar duren. De ondertussen ex-speler van Telstar, een club uit de Nederlandse Eerste Divisie, zou volgens zijn ex-club gelogen hebben. “Hij bekende pas toen hij geen kant meer opkon”, vertelde technisch directeur Piet Buter aan Noordhollands Dagblad.

Vorige week meldde Telstar-speler Jordie van der Laan zich ziek op training bij zijn club. Enkele uren later was hij te zien bij Tottenham-Ajax in Londen. Daarop ontbonden Telstar en van der Laan onderling hun contract. “Ik had mij ziek gemeld omdat ik ervan overtuigd was dat ik geen vrij zou krijgen”, legt de 25-jarige aanvaller uit aan de IJmuider Courant. “Bij deze beslissing heb ik meegenomen dat wij met Telstar nergens meer voor speelden en ikzelf gezien het aantal speelminuten in de afgelopen periode een kleine kans had om in te vallen tegen Jong PSV. Anders zou ik niet naar Londen zijn gegaan.”

Eerst kwam het nieuws dat van der Laan ontslagen zou zijn geweest, maar dat ontkent hij: “Ik heb afgelopen donderdag naar aanleiding van de situatie een gesprek gehad met de technisch directeur en in goede harmonie is besloten om uit elkaar te gaan”, zegt van der Laan. “Ik had al verteld aan de club dat ik in Londen zat. Dat ze me dan zouden herkennen op beelden, verbaasde me niet want ze waren al op de hoogte. Het blijft wel bijzonder dat ik met mijn dikke kop drie keer in beeld kwam”, vindt de Nederlander.

Lees verder onder de foto.

Van der Laan tegen Jong Ajax. Foto: Instagram

Maar technisch directeur van Telstar, Piet Buter, zegt dat de speler niet zelf met de bekentenis kwam. “Hij heeft ons bedonderd”, zegt Buter in het Noordhollands Dagblad. “In totaal is hij vier dagen niet op de club geweest. Hij heeft zich zondag ziekgemeld. Toen we vroegen of hij wilde langskomen bij de clubarts, zei hij dat hij al een afspraak bij de huisarts had. Een dag later was het excuus dat hij met koorts in bed lag. Pas toen onze trainer voorstelde om langs te gaan bij hem, gaf hij toe dat hij in Londen zat.”

Maar daar blijft het volgens Buter niet bij. “Nu lijkt het alsof hij de held is en wij de schlemiel zijn, maar we hadden reden genoeg om hem te ontslaan. We blijven mensen en wilden dit op een beschaafde manier afhandelen. Daarom gingen we met wederzijdse toestemming uit elkaar. In de ontbindingsovereenkomst staat dat beide partijen geen uitlatingen zullen doen over elkaar. Daar houdt hij zich niet aan. Maar het is en blijft een kwajongensstreek, maar hij moet niet laten uitschijnen dat het onze schuld is. Dan gaan we er werk van maken en volgen er sancties”, besluit Buter.

Maandag had van der Laan op Twitter gepost dat hij “nu toch naar Ajax kan gaan zien omdat hij vrij heeft”. Nederlands journalist Menno Pot reageerde op het bericht dat hij een ticket zou regelen in ruil voor een rondje bier. Dat de camera’s op zoek zullen gaan naar het duo woensdagavond, is al een zekerheid.

Ik verdien nu toch wel een kaartje voor de wedstrijd van woensdag? Ben tenslotte toch vrij. 🤐 — Jordie van der Laan (@JordievdLaan) 6 mei 2019