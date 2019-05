Overheid verkoopt inbeslaggenomen… weckpotten

Naast een koersfiets van 3.600 euro, een piano en een partij videospelletjes staat er een opvallend item op de website met openbare verkopen van de FOD Financiën. Een partij inbeslaggenomen weckpotten met een boek over het conserveren van voedingsmiddelen. Toch wordt er vlot op geboden.

De FOD Financiën verkoopt via haar Finshops vooral inbeslaggenomen goederen. Van auto’s tot renpaarden of een boot die gebruikt is om drugs te smokkelen op zee. Maar evengoed een uurwerk of een kinderstoel. En nu dus ook weckpotten, en dat is een primeur.

Nochtans wordt er vlotjes op geboden. Voor vijftien weckpotten, een boek over conserveren en papier om boterhammen op een ecologische manier te verpakken, bedroeg het eerste bod 15,75 euro. Intussen is dat al gestegen tot 23,25 euro. De keukenbenodigdheden kunnen worden afgehaald in de Finshop in Haren, bij Brussel.

“Wij verkopen in onze Finshops wat we aangeleverd krijgen, meestal van politie. Waar het vandaan komt en uit welke onderzoeken, weten wij niet. De opbrengst gaat naar de schatkist”, zegt de FOD Financiën.