Stakingen kostte Bpost enkele grote klanten

Na de sociale onrust bij bpost, in november vorig jaar, hebben een aantal grote klanten afgehaakt. Volgens bpost-topman Koen Van Gerven verloor het bedrijf hierbij 1,5 procent volume. “Maar een aantal klanten met grote volumes zijn intussen teruggekeerd”, verklaarde hij woensdag op de algemene vergadering van het postbedrijf. “Ik ben hierover niet zo bezorgd, want de kwaliteit van onze pakjesleveringen is goed.”

Nieuwe klanten zullen misschien wel afgeschrikt zijn door de sociale onrust, vreest Van Gerven. “We werken aan het herstel van ons imago”, klonk het nog.

Constructief

Een aandeelhouder vroeg zich af of de sociale vrede bij bpost nu gegarandeerd is, na het afsluiten van een sociaal akkoord eind december. De bpost-topman reageerde voorzichtig. “We leven in een wereld die erg onstabiel is. Maar ik hoop toch dat we op een constructieve manier kunnen blijven samenwerken. Ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.”

Eind vorig jaar werd met de vakbonden een CAO voor twee jaar afgesloten, waarin voorzien werd in extra koopkracht en de aanwerving van duizend medewerkers (waarvan honderd vaste contracten, red.) om de werklast te verminderen. De CAO kost het bedrijf jaarlijks 20 miljoen euro.

Tekort aan kandidaten

“Sommige aandeelhouders hebben mij aangesproken op dat kostenplaatje, maar laat mij duidelijk zijn. Het personeel blijft de hoeksteen van ons bedrijf. Zij zullen het verschil maken”, verdedigde Van Gerven zich woensdag op de algemene vergadering. Hij gaf wel toe dat de aanwervingen in sommige streken moeilijk verlopen, door een tekort aan kandidaten. Over het absenteïsme, dat vorig jaar is gestegen tot 7,85 procent, klonk het woensdag dat “dit op de goede weg is”.