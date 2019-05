Portugal kan in Nations League rekenen op sterspeler: “Ronaldo zal zeker tot de selectie behoren”

Cristiano Ronaldo zal volgende maand met zekerheid deelnemen aan de eindronde van de Nations League (5-9 juni) in eigen land. Dat bevestigde Portugees bondscoach Fernando Santos in een gesprek met de Portugese tv-zender Sport TV.

“Cristiano Ronaldo zal op 23 mei zeker tot mijn selectie behoren”, liet Santos zich ontvallen. “Zijn afwezigheid na het WK voor de kwalificaties van de Nations League was gerechtvaardigd, volledig te begrijpen en goed gecommuniceerd. Tijdens de eindronde zal hij erbij zijn.”

De 34-jarige aanvaller van Juventus gaf na het WK in Rusland vorige zomer - waarin Portugal in de achtste finales sneuvelde - forfait voor zes interlands, waaronder de vier kwalificatiewedstrijden voor de eindronde van de Nations League. Ronaldo wilde zich na zijn transfer van Real Madrid naar Juventus ten volle kunnen aanpassen aan zijn nieuwe club. Ook zonder hun sterspeler kon Portugal zich plaatsen voor het eindtoernooi, in een groep met verder Italië en Polen.

Eind maart vierde Ronaldo zijn terugkeer bij het begin van de EK-kwalificaties. Daarin begon Portugal matig met draws in eigen huis tegen Oekraïne (0-0) en Servië (1-1).

Portugal neemt het in de halve finale van de Nations League op 5 juni op tegen Zwitserland. In de andere halve eindstrijd treft Nederland Engeland.