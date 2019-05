Nabestaanden van kleine Elly (2): “Je hebt ervoor gekozen om Elly de dood in te stampen”

Brugge - Op het assisenproces tegen Kenneth Samaille (31) zijn de burgerlijke partijen aan hun pleidooien begonnen. De advocaten van de nabestaanden van Elly Buysse (2) geloven duidelijk niet dat de beschuldigde zijn stiefdochtertje met een enkele vuistslag om het leven bracht.

Meester Joeri De Maertelaere probeerde te omschrijven hoe de vader en de grootouders van Elly Buysse alles beleefd hebben. “Het leven van mijn cliënten is veranderd door één enkele swipe, het moment dat Stefanie Herman Samaille leerde kennen via Tinder.” Davy Buysse had het volgens zijn advocaat niet gemakkelijk om kinderen te krijgen. “Er was een operatief ingrijpen nodig om zijn kinderwens in vervulling te laten gaan. Hij genoot van het vaderschap, de kinderen kwamen voor Davy op de eerste plaats.”

Dreigen

In de periode voor de feiten was de verstandhouding met de moeder van Elly moeilijk. Ondertussen begrijpt de familie beter dat Kenneth Samaille daar een grote rol in speelde. “We begrepen niet dat ze geen klacht indiende, wat vrienden en familie wel hadden aangeraden. Maar ze keerde terug omdat hij dreigde haar kinderen iets aan te doen. Wat zou er gebeurd zijn als de mama na de feiten begin oktober de raad van haar tante had opgevolgd en hem had verlaten?”

De vele verwondingen bij het slachtoffer werden onder andere op school, in de kinderopvang en door een huisdokter vastgesteld. Meester De Maertelaere benadrukte dat hij niemand persoonlijk iets verweet. “Maar ik denk wel dat de maatschappij hier heeft gefaald. De regeltjes zijn gevolgd en hebben misschien onbewust als een paraplu gediend.” Tussen twee verschillende afdelingen van het CLB en twee scholen van Elly was geen communicatie. “Dat zijn toch zaken die eigenlijk niet kunnen.”

Verdriet

Ten slotte beschreef meester De Maertelaere nog het verdriet van Davy Buysse en zijn ouders. “Wat hij al die maanden vreesde, is uitgekomen. Hij heeft zijn prinsesje nooit meer kunnen zeggen hoe graag hij haar zag.”

Meester Maxime Van Winkel trok ook hard van leer tegen de beschuldigde. De advocaat van de moeder van Elly merkte op dat Samaille zijn cliënte in het ongewisse liet. “Als ultieme dieptepunt werd ze zelfs verhoord als verdachte van de feiten op haar minderjarige dochter. Vijftien ellenlange uren zonder informatie over Elly.” Ook aan de artsen vertelde de Menenaar niet wat er met Elly gebeurd was. “Kenneth Samaille is de beul van Menen. Een bruut, een vrouwenhater, een kinderbeul, een lafaard die het leven van Elly heeft ontnomen. Van hem hoeft u geen eerlijke antwoorden te verwachten.”

Beredeneerd

Samaille werkte uiteindelijk niet mee aan een polygraaftest en legde pas na ruim twee maanden bekentenissen af. “Maar hij geeft alleen beredeneerde antwoorden. Met grondige kennis van het dossier legt hij een uiterst summiere en goed voorbereide verklaring af.” De feiten op Elly werden omschreven als de kroniek van een aangekondigde dood. De beschuldigde had immers ook jarenlang geweld gebruikt tegen zijn vorige partner. “Hij bedreigde haar met een mes en gaf een kopstoot, omdat ze nog geen boodschappen had gedaan en meneer niet kon kijken naar het voetbal. Elke reden is goed voor hem. Het palmares van de laatste tien jaar is een perfecte weerspiegeling van hoe hij is, een verpersoonlijking van het kwaad.”

Ten slotte hekelde meester Van Winkel het egocentrisme van Samaille. In twee brieven vanuit de gevangenis vroeg hij aan Stefanie Herman zelfs nog om geld op zijn gevangenisrekening te storten. Wetende dat hij Elly dood had geslagen! De beul van Menen vraagt nog om het huishouden op zich te nemen en te zorgen voor zijn hond.” De advocaat merkte op dat de beschuldigde in die periode niet werkte. “Het enige was u moest doen was twee uur zorgen voor de kinderen, zelfs dat lukte niet. U hebt er bewust voor gekozen om Elly de dood in te slaan en te stampen.”