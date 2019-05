“Frietjes op zich zijn ongezond, maar je mag zeker eenmaal per week zondigen. Het moet plezant blijven. Eten mag geen obsessie worden.” Dat zegt Debby Verwaest (46) uit Arendonk. Zij kan het weten, want ze is zowel gezondheidscoach als uitbaatster van een eigen frituur.

Debby Verwaest (46) en haar man Geert Feyaerts (50) gooien al meer dan dertig jaar frieten in de olie in frituur Den Driehoek in Arendonk. Hun frieten, curryworsten en andere snacks worden gesmaakt in ...