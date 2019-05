Autozwendelaars die 500 particulieren opgelicht hebben, gingen met 6,5 miljoen euro aan de haal

Anderlecht - De criminele organisatie die dinsdag werd opgerold en meer dan 500 particulieren oplichtte, zou minstens 6,5 miljoen euro buitgemaakt hebben. Dat meldt het federaal parket.

De autodieven waren niet aan hun proefstuk toe. Geweld en zuivere intimidatie schuwden ze niet en ook beschikten ze over een flinke portie lef. Zij begonnen met het afschuimen van aankondigingen waarmee particulieren hun (luxe)wagen te koop aanboden. En boden zich aan als kopers. Het vertrouwen winnen van de verkoper was vrij snel gebeurd.

50.000 euro

Over de gevraagde verkoopprijs werd nauwelijks of niet gediscussieerd. De betaling gebeurde bovendien vrij snel. Maar wat de verkopers niet wisten, was dat de bankapplicatie, waarmee het bedrag werd overgemaakt, of het overschrijvingsformulier, nagemaakt was.

In werkelijkheid kregen zij nooit een cent op hun bankrekening te zien. Maar hun auto, soms tot 50.000 euro waard, die was intussen met de noorderzon verdwenen. Zo hebben ze in totaal meer dan 500 particulieren opgelicht, goed voor een buit van meer dan 6,5 miljoen euro, aldus het federaal parket.

Caravans

Op dinsdag stapten meer dan 1.200 politiemannen af op een twintigtal plaatsen, voornamelijk in en rond Brussel en in Henegouwen. In woonwagenkampen, in garages, bij particulieren. De speciale eenheden van de federale politie, helikopters en drones werden ingeschakeld en in totaal werden 52 personen opgepakt, van wie er al 24 onder aanhoudingsbevel werden geplaatst.

Het gaat voornamelijk om Fransen en Belgen. Ze werden in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en oplichting. Negentig caravans, 91 wagens en 34 huizen, villa’s en flats werden in beslag genomen, net als 1 miljoen euro cash. In Frankrijk nam het gerecht ook een terrein in beslag. (lla, belga)