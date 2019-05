Pro League zal voor rechter pleiten tegen KV Mechelen, ook al is de club één van zijn leden

De Pro League komt tussen in de procedure van kort geding die ingesteld werd door KV Mechelen. Dat maakte het woensdag bekend. De verzameling van Belgische profclubs kiest zo partij tegen KV Mechelen, één van zijn eigen leden. In zijn betoog zal de Pro League de voetbalbond steunen door te stellen dat het verloop van de competitie in gevaar dreigt te komen.

KV Mechelen maakte afgelopen weekend bekend dat het de voetbalbond voor de rechter daagt in een procedure van kort geding. De club wil dat de bond de beslissing in de matchfixing-zaak uitstelt omdat het vindt dat de rechten van de verdediging geschonden zijn. De inzet van de matchfixing-zaak is niet min, want het bondsparket heeft terugzetting naar 1B gevorderd voor de twee betrokken clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren.

De Pro League komt nu vrijwillig tussen in de zaak. Dat laat het weten in een persbericht. De belangenvereniging van de profclubs - waar KV Mechelen dus ook toe behoort - zal daarbij tegen Malinwa pleiten. Het verloop van de competitie dreigt in gevaar te komen zonder spoedprocedure in de matchfixing-zaak, luidt hun redenering.

KV Mechelen bevindt zich met de rechtszaak overigens op glad ijs. In de reglementen van de Pro League staat immers dat als een club naar de rechter stapt, ze gesanctioneerd kan worden door uitsluiting uit de competitie. De Pro League heeft echter nog geen beslissing genomen over eventuele sancties over de geel-roden.