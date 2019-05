Promoveren, trainer van het jaar en toch ontslagen, je zal maar Marino Pusic zijn

Marino Pusic is door de trainers en de aanvoerders van de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, verkozen tot trainer van het jaar. Ondanks zijn prestaties werd de Bosniër toch ontslagen bij FC Twente “omdat de voetbalfilosofie niet meer overeenkwam”, aldus Ted van Leeuwen, de technisch directeur.

Wat een jaar voor Marino Pusic. Eerst promoveerde hij met Twente na een jaar opnieuw naar de Eredivisie, daarna werd hij ontslagen en woensdag kreeg hij de Trainer van het Jaar-trofee toegeschonken. Ook de beste speler (Aitor Cantalapiedra) en keeper (Joël Drommel) zijn eigendom van de Tukkers.

Dinsdag 7 mei maakte de club uit Enschede bekend dat de samenwerking met Pusic werd stopgezet. Volgens Ted van Leeuwen, de technisch directeur bij FC Twente, was het omdat “de filosofie niet meer overeenkwam”. “Pusic heeft een grote rol gespeeld in het behalen van de titel. Dat was een moeilijke opgave onder moeilijke omstandigheden. FC Twente is Marino Pusic daarvoor grote dank verschuldigd. De club en Marino zitten niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan. Daarom scheiden onze wegen. Uiteraard was dit geen makkelijke beslissing.”