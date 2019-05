Ouders beleefden bange tijden na bommelding in scholen: “Op zulke momenten denk je aan Zaventem. Aan de metro”

Aarschot / Diest -

Het was voor veel ouders woensdagochtend schrikken, toen ze vernamen dat er een bommelding was binnengelopen voor de scholen waar hun kinderen op dat eigenste moment les volgden. Hun kroost moest in allerijl geëvacueerd worden en dus volgde een angstige rit naar school. “Meteen gaan alle mogelijke rampscenario’s door je hoofd.”