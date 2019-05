Italiaanse staatssecretaris uit entourage Salvini moet opstappen

De Italiaanse staatssecretaris Armando Siri, een vertrouweling en economisch adviseur van vicepremier Matteo Salvini, moet na beschuldigingen van omkoping opstappen. President Sergio Mattarella zal het ontslag van Siri snel formeel bevestigen, heeft premier Giuseppe Conte woensdag aangekondigd na overleg over de kwestie op zijn kabinet. De regering heeft haar “volste vertrouwen” in Conte uitgesproken, en nam akte van diens “initiatief”, aldus Conte na afloop van het overleg.

Een lobbyist van een zakenman uit de windenergiesector zou Siri, net als Salvini lid van de extreemrechtse Lega, 30.000 euro aangeboden hebben. Die zakenman zou banden hebben met de voortvluchtige maffiabaas Matteo Messina Denaro. Het is onduidelijk of Siri dat geld aangenomen heeft, of het hem enkel beloofd werd. Speurders luisterden telefoongesprekken tussen de lobbyist en diens zoon af. In dat gesprek kwam het smeergeld aan bod.

Goedkeuring

De Vijfsterrenbeweging, die samen met de Lega regeert, had eind april al het ontslag van Siri gevragd. Ook Conte had enkele dagen geleden al laten blijken af te willen van Siri, maar had daarvoor nog de goedkeuring van zijn regering nodig.

De kwestie-Siri was uitgegroeid tot een regeringscrisis, omdat de Lega lang vasthield aan Siri’s positie.