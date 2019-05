Grootste supermarktketen ter wereld verkoopt geen tabak meer onder de 21 jaar

Walmart, de grootste supermarktketen ter wereld, gaat geen sigaretten meer verkopen aan jongeren onder de 21 jaar. Dat geldt ook voor elektronische sigaretten. Dat heeft de keten woensdag aangekondigd.

Walmart gaat de maatregel vanaf juli toepassen in al zijn supermarkten in de VS. De keten wil ook stoppen met de verkoop van elektronische sigaretten met een fruit- en dessertsmaak, die bijzonder populair zijn bij jongeren in de VS.

In de VS is er grote bezorgdheid bij de gezondheidsautoriteiten over de populariteit van dampen of vapen bij jongeren.