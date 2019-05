België, Duitsland en Koeweit vragen spoedzitting Veiligheidsraad over Syrië

België, Duitsland en Koeweit hebben een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd over de situatie in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat is woensdag vernomen van diplomaten. De provincie is het laatste grote bolwerk van de Syrische rebellen en wordt bestookt door het Syrische leger, met de hulp van Iran en Rusland.